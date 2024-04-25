Врач объяснил, как защититься от долетевшей до России пыли из Африки

Песчаная пыль из Африки, дошедшая до российских регионов, при вдыхании может попасть в легочные альвеолы, откуда она уже никак не выйдет. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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«При вдыхании субмикронные частички будут попадать самую глубину легких, в альвеолы, а дальше их оттуда никак не вывести. Заболевание, которое вызывает силикатная пыль в легких, называется силикоз», – отметил Болибок.

По его словам, чтобы защититься от пыли, нужно носить респиратор: медицинская маска от такой пыли не спасет, пишет издание News.ru.

Напомним, онколог Пылев объяснил, почему в России стали чаще выявлять рак кожи. Одной из причины является улучшение диагностики, но есть и другие обстоятельства.