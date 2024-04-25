Врач назвал неочевидную причину насморка

Лор Зайцев: сахар провоцирует заболевание околоносовых пазух. Насморк частая проблема во время болезни или при аллергии, но есть люди, которых насморк, может мучить в любое время года и при любых обстоятельствах. Оказалось, что причиной активных выделений из носа может быть любовь к сладкому. Рассказываем, как сахар вредит нашему дыханию.

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Насморк частая проблема во время болезни или при аллергии, но есть люди, которых насморк, может мучить в любое время года и при любых обстоятельствах. Оказалось, что причиной активных выделений из носа может быть любовь к сладкому. Рассказываем, как сахар вредит нашему дыханию.

Насморк из-за сладкого

Как рассказал aif.ru к. м. н., врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев, сахар — это питательная среда для микроорганизмов, а именно бактерий. В норме их количество в организме 2,5 кг и они действительно нужны человеку для нормального существования. Но если микрофлора растёт, то это уже не очень хорошо.

Питательной средой для размножения бактерий служат:

сахар;

дрожжи;

кисломолочные продукты.

При этом антилидер в этом списке — сазар. Например, при воспалении гайморовых пазух избыток сахара в рационе будет лишь поддерживать патологический процесс. Выделения со временем перейдут из пазух в полость носа и там уже начнут раздражать нижнюю носовую раковину. Последняя тоже воспалится и слизи станет ещё больше, а дальше — прямой путь к постназальному затёку, уточнил медик.

Как ещё вредит сахар

Зайцев отметил, что сахар плох ещё и тем, что на его фоне снижается иммунитет. А значит человек с таким здоровьем быстрее может схватить какую-нибудь инфекцию.

Что делать

Эксперт посоветовал пересмотреть своё отношение к сладкому, ведь сахар в принципе не предусмотрен в пищевой цепочке человека. Это должен быть деликатес, уточнил врач.

Ранее Зайцев рассказал, что такое постназальный затёк и как он проявляется.