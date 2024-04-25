Врачи рассказали, имеет ли трихомегалия после химиотерапии обратный эффект

Ранее сообщалось, что в Испании врачи столкнулись с необычным побочным эффектом от химиотерапии у одного из пациентов. У проходившего лечение мужчины выросли длинные кудрявые ресницы, рассказали специалисты из Университетской больницы Феррола.

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Причиной этому стала трихомегалия. Такой эффект на организм оказали лекарства, которые применялись во время терапии рака.

В частности, панитумумаб, который применяют при лечении рака толстой кишки, заставляет клетки рака самоуничтожаться, но вместе с тем блокирует рецепторы в некоторых здоровых клетках, включая наружный слой кожи и волосяные фолликулы. Поэтому в некоторых случаях стадия активного роста волос становится дольше и они вырастают очень длинными, густыми и могут стать кудрявыми.

Это не первый случай, когда панитумумаб вызывает такую реакцию. Ранее о том, что у пациента, проходящего химиотерапию с применением этого лекарства могут вырасти необычайно длинные ресницы, рассказали врачи Амрита Гоял и Энн Блейз из Университета Миннесоты, сообщает NEJM.

Так, к ним обратилась 53-летняя женщина, которая страдала от перстневидного рака аппендикса с метастазами. При изучении данных пациентки врачи выяснили, что рост ресниц начался через полгода после начала химиотерапии.

Гоял и Блейз объяснили, что активный рост ресниц будет продолжаться до тех пор, пока пациент получает панитумумаб. Но через несколько месяцев после прекращения терапии их рост нормализуется, уточнили специалисты.