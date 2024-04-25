Врач предупредил о плачевных последствиях одиночества

Одинокие люди живут меньше общительных, так как чаще тревожатся, впадают в депрессию и сталкиваются с угрожающими жизни заболеваниями, предупредил хирург Вимвек Мурти. О плачевных последствиях одиночества он рассказал изданию The House.

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По словам Мурти, кроме проблем с ментальным здоровьем, одиночество увеличивает риск развития физических заболеваний. Социально изолированные люди чаще сталкиваются с болезнями сердца, деменцией, инсультом, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность преждевременного ухода из жизни, отметил врач.

Одиночество наносит больший вред здоровью, чем курение и ожирение, - Вимвек Мурти, хирург

Социальные связи влияют не только на здоровье, но и на успешность человека во всех сферах жизни, продолжил врач. Когда общения недостаточно, это сказывается на успеваемости в учебе, карьере и отношениях, объяснил он.

Мурти уверен, что глобальное одиночество развилось по нескольким причинам. По его мнению, люди стали отдаляться друг от друга с появлением гаджетов. Несмотря на их плюсы, есть у них и огромный минус — личного общения стало меньше.

«Сделать покупки или посмотреть фильм можно не выходя в магазин и кинотеатр, — прокомментировал специалист. — А раньше эти события были важными аспектами социального взаимодействия».

Еще одной причиной глобального одиночества врач назвал пандемию коронавируса, из-за которой люди долгое время были заперты по домам. В то же время он обнадежил, что шанс исправить ситуацию есть. Для этого Мурти призвал людей проявлять активность и больше общаться, например чаще встречаться с друзьями и родными, а не только созваниваться с ними по телефону.

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