Малышева рассказала, когда проблемы со зрением требуют срочного обращения к врачу

По словам врача-телеведущей Елены Малышевой, проблемы со зрением требуют визита к офтальмологу. Особенно, если речь идет о частичной потере зрения.

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Это может быть симптомом тромбоза глазной артерии, что требует срочного обращения к врачу, подчеркнула Малышева в эфире программе «Жить здорово!» на Первом канале.

«Тромбоз глазной артерии вызывается тромбозом сонной артерии. Подобное состояние может привести к потере зрения или инсульту», - рассказала врач.

Если не устранить патологию в первые часы, человек может навсегда лишиться зрения.

Ранее Малышева вызвала бригаду скорой помощи для одной из зрительниц программы. Телеврач объяснила, что у гостьи случился гипертонический криз, опасное состояние, которое может спровоцировать инсульт.

Также Елена Малышева назвала цифры давления, которые считаются нормой.