В Европе зарегистрирован семикратный рост заболеваемости вирусом Западного Нила

В Европе отмечен рост заболеваемости вирусом Западного Нила. Об этом в своем обращении к Еврокомиссии сообщил член ЕП от Италии Джанантонио да Ре.

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Так, со ссылкой на Европейское агентство по безопасности продуктов питания, да Ре сообщил, что в 2022 году в Европе было зафиксировано 1133 случая заражения, что почти в семь раз больше, чем в 2021 году.

Евродепутат поинтересовался, что ЕК планирует предпринять по этому поводу и отметил, что вирус отличается высокой смертностью и госпитализацией.

Ранее на юге Европы произошла крупнейшая в истории вспышка лихорадки денге. 105 больных выявили в Италии, Франции и Испании. Также сообщалось, что в Ростовской области зарегистрированы два случая лихорадки Западного Нила.