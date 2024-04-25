В BIOCAD рассказали о принципе действия лекарства от болезни Бехтерева

В России первыми в мире зарегистрировали препарат для лечения болезни Бехтерева. Клинические испытания лекарства показали, что он обладает высокой эффективностью, а также не имеет побочных эффектов.

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Лекарство не только первое в мире для лечения данной патологии, но и первый в классе таргетный препарат, отметили в Минздраве.

Лекарство разработано учеными Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова совместно с российской фармкомпанией BIOCAD.

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Лекарство будет продаваться под международным названием сенипрутуг.

Как ранее рассказали в фармкомпании, их разработка - лекарство нового поколения, которое действует непосредственно на причину заболевания, а не лечит его последствия как разработанные до этого препараты. Это стало возможным после того, как российские ученые определили то небольшое количество конкретных Т-лимфоцитов, которые вызывают неадекватную иммунную реакцию на костную и хрящевую ткань. с

Разработанное в России лекарство борется с Т-лимфоцитами с рецептором TRBV9. Именно они являются виновниками болезни. При этом моноклональное антитело воздействует и убивает только эти клетки, не затрагивая здоровые, пояснили в BIOCAD.

Препарат вводится в организм внутривенно. После этого количество TRBV9+ Т-клеток в крови значительно снижается.

Напомним, болезнь Бехтерева — это хроническое заболевание, когда иммунная система воспринимает хрящевую ткань и суставы организма как инороджное тело. Поэтому человек испытывает постоянную боль, сковывающую движения.

Напомним, во время раскопок на Кипре, на территории, где раньше располагался город Хала Султан Текке, процветавший в период между 1630 и 1150 годами до н. э., обнаружили несколько неповрежденных гробниц., а российские ученые обнаружили на территории археологического памятника «Быки» в Курской области» следы древнего поселения.