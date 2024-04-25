Какой симптом инсульта может проявляться во время еды

Думая об инсульте, человек чаще всего вспоминает о таких симптомах, как нарушение речи или опущение рта. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, другие признаки опасного для жизни состояния не столь очевидны и могут возникнуть даже во время трапезы.

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В частности, на инсульт могут указывать дисфагия — затруднённое глотание. В итоге человек не может нормально есть и пить, пища не проходит по пищеводу. Одним из характерных симптомов дисфагии является то, что жидкости и слюну проглатывать труднее, чем твёрдые куски. Игнорировать этот симптом нельзя.

Также сигнализировать об инсульте могут кашель, булькающий голос, возвращение еды, иногда через нос.