Врач рассказал, можно ли выжить при некрозе поджелудочной железы

Можно ли выжить при некрозе поджелудочной железы? Вот что говорит врач
Врач Соломатина: при некрозе поджелудочной шансы выжить крайне невысокие. Некроз поджелудочной железы встречается крайне редко. Это тяжёлое заболевание, при котором ткани поджелудочной начинают отмирать из-за воспаления. Почему развивается некроз поджелудочной железы, как его лечат и можно ли выжить с таким диагнозом, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Причины некроза поджелудочной железы
Некроз поджелудочной могут спровоцировать разные причины:
- хроническая желчнокаменная болезнь;
- злоупотребление алкоголем;
- врождённые аномалии строения протоков;
- дисфункция сфинктера Одди;
- инфекционные поражения организма.
Что происходит при некрозе поджелудочной
В момент болезни развиваются камни в желчном пузыре. Из-за этого ферменты, которые выделяет железа, возвращаются обратно в неё, начинается повреждение органа, объяснила Соломатина. Из-за воспаления ткани поджелудочной отмирают.
Можно ли вылечить некроз поджелудочной Некроз поджелудочной железы протекает тяжело и бурно прогрессирует. Его основные симптомы:
- острые боли в брюшной полости,
- рвота,
- вздутие,
- метеоризм,
- упадок сил.
В тяжёлой стадии пациенту делают операцию, во время которой иссекают поражённые некрозом участки, исследуют протоки и удаляют причины застойных явлений, рассказала Соломатина «Вечерней Москве».
При этом шансы выжить у пациента с таким заболеванием крайне невысокие, подчеркнула она.
Причины проблем с поджелудочной
Поджелудочная железа важна для пищеварительной системы. Она вырабатывает ферменты, которые нужны для переработки белков, жиров и углеводов. Кроме того, этот орган функционирует и как часть эндокринной системы.
Воспаление поджелудочной (панкреатит) в 85% случаев связано либо со злоупотреблением алкоголем, либо с плохой работой желчевыводящей системы, рассказывал ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.
Остановить проблемы с поджелудочной, по его словам, можно с двух попыток:
- изменить свой образ жизни, питание и начать принимать необходимые препараты;
- с помощью хирургов в больнице.