Врач рассказал, можно ли выжить при некрозе поджелудочной железы

Врач Соломатина: при некрозе поджелудочной шансы выжить крайне невысокие. Некроз поджелудочной железы встречается крайне редко. Это тяжёлое заболевание, при котором ткани поджелудочной начинают отмирать из-за воспаления. Почему развивается некроз поджелудочной железы, как его лечат и можно ли выжить с таким диагнозом, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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Причины некроза поджелудочной железы

Некроз поджелудочной могут спровоцировать разные причины:

хроническая желчнокаменная болезнь;

злоупотребление алкоголем;

врождённые аномалии строения протоков;

дисфункция сфинктера Одди;

инфекционные поражения организма.

Что происходит при некрозе поджелудочной

В момент болезни развиваются камни в желчном пузыре. Из-за этого ферменты, которые выделяет железа, возвращаются обратно в неё, начинается повреждение органа, объяснила Соломатина. Из-за воспаления ткани поджелудочной отмирают.

Можно ли вылечить некроз поджелудочной Некроз поджелудочной железы протекает тяжело и бурно прогрессирует. Его основные симптомы:

острые боли в брюшной полости,

рвота,

вздутие,

метеоризм,

упадок сил.

В тяжёлой стадии пациенту делают операцию, во время которой иссекают поражённые некрозом участки, исследуют протоки и удаляют причины застойных явлений, рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

При этом шансы выжить у пациента с таким заболеванием крайне невысокие, подчеркнула она.

Причины проблем с поджелудочной

Поджелудочная железа важна для пищеварительной системы. Она вырабатывает ферменты, которые нужны для переработки белков, жиров и углеводов. Кроме того, этот орган функционирует и как часть эндокринной системы.

Воспаление поджелудочной (панкреатит) в 85% случаев связано либо со злоупотреблением алкоголем, либо с плохой работой желчевыводящей системы, рассказывал ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Остановить проблемы с поджелудочной, по его словам, можно с двух попыток: