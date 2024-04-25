Частый пропуск завтрака грозит инсультом

Многочисленные исследования показали, что время и частота приема пищи связаны с риском развития сердечно-сосудистых событий.

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В частности, частый пропуск завтрака по причине нехватки времени или стресса может привести к инсульту, а слишком поздний ужин, после 20:00, увеличивает риск развития инфаркта, пишут "Известия".

Как объяснила врач-кардиолог Ксения Ерусланова, когда человек регулярно пропускает прием пищи из-за нехватки времени или стрессовой ситуации, в его организме вырабатывается гормон стресса — кортизол. Этот глюкокортикоидный гормон стероидной природы запускает процессы воспаления и стимулирует рост атеросклеротических бляшек, что и приводит к проблемам с сердцем и сосудами.