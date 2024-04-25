В Испании у пациента выросли длинные ресницы из-за химиотерапии

Врачи Университетской больницы Феррола (Испания) описали в научном журнале JAMA Dermatology редкий побочный эффект из-за химиотерапии у пациента, которому лечили рак толстой кишки.

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У мужчины в ходе терапии ресницы стали ещё длиннее, гуще и к тому же стали завиваться. Причиной этому стала вызванная лекарствами трихомегалия. При таком диагнозе длина ресниц превышает 12 мм, увеличивается их толщина и возникает закрученность.

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Учёные отмечают такой побочный эффект, который вызывается ингибиторами рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), в число которых входит химиотерапевтический препарат панитумумаб. Вот этим препаратом как раз и лечили пациента.

Когда панитумумаб вызывает рост волос во время терапии, то он проявляется в первые несколько месяцев лечения. Но этот эффект проходит после завершения химиотерапии.

В статье отмечается, что мужчине пришлось подстригать ресницы, врачи подсказали ему как сделать это безопасно.

Как часто можно наращивать ресницы без вреда для здоровья.