Медсестра рассказала, что происходит с человеком перед смертью

Люди, находящиеся на пороге смерти, могут испытывать внезапный прилив сил, рассказала медсестра британского хосписа Джули Макфадден в своем ролике на YouTube. По ее словам, которые приводит The Sun, умирающие нередко сталкиваются с необъяснимыми феноменами.

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Это происходит, когда у кого-то, кто выглядит очень больным, внезапно появляется прилив энергии, он выглядит так, будто ему становится лучше, — объяснила Макфадден.

Второй феномен — выбор времени смерти. В некоторых случаях, по словам Макфадден, люди говорили, что чувствуют кончину. Жизнь пациентов поддерживается благодаря желанию добраться до этого момента, утверждает работница хосписа.

Другим феноменом стало «достижение смерти». Речь идет о ситуации, когда лежащий в постели человек поднимает руку вверх, будто видит кого-то или тянется к нему.

Четвертым феноменом медсестра называет «смертельный взгляд». Он характеризуется тем, что пациенты пристально вглядываются в определенную точку. Даже отвлекающий маневр не заставит пациента выйти из этого состояния, заверила медсестра.

Последний феномен представляет собой «совместный опыт смерти». Речь идет о ситуации, когда кто-то не умирает, но чувствует, видит или понимает происходящее с человеком, которого покидает жизнь.

Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее рассказала NEWS.ru о смертельно опасных блюдах иностранной кухни. Путешественница включила в этот список рыбу фугу, тропический плод кассава, фрукт аки и итальянский сыр Casu Marzu.