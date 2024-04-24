Лекарства от гипертонии связаны с повышенным риском переломов у пожилых

Прием лекарств против гипертонии связан с повышенным риском переломов и падений. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA.

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Ученые проанализировали данные десятков тысяч людей, живущих в домах престарелых. Частота переломов составила 5,4 на 100 человек в группе, которая принимала лекарства для снижения давления. Среди тех, кто не принимал их, частота переломов была более чем в два раза ниже: 2,2 на 100.

Также прием лекарств от гипертонии был связан с риском тяжелых падений, требующих госпитализаций или посещения больницы.

Наиболее уязвимы были люди с деменцией, а также с систолическим (первое число на тонометре) артериальным давлением 140 мм ртутного столба.

Исследование подчеркнуло, что в начале лечения гипертонии важно не допускать чрезмерного снижения давления, чтобы избежать нарушения равновесия и последующего падения.

До этого кардиолог рассказал, что систолическое давление 130 мм рт. ст. считается гипертонией. Одно из исследований показало, что снижение давления до 120 мм рт. ст. или ниже позволяет дополнительно уменьшить риск летального исхода на 27%.

Ранее врач назвала сок, помогающий снизить давление.