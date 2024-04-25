Минздрав исключил антибиотики из стандарта медпомощи при ОРВИ

Минздрав России утвердил новый стандарт медпомощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, из которого были исключены на антибиотики.

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Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение) согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно перечню лекарственных препаратов для медицинского применения, в новом стандарте отсутствуют антибиотики. Однако, были добавлены другие препараты, например, кагоцел.