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Минздрав исключил антибиотики из стандарта медпомощи при ОРВИ

Минздрав России утвердил новый стандарт медпомощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, из которого были исключены на антибиотики.

Минздрав исключил антибиотики из стандарта медпомощи при ОРВИ
© Unsplash

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение) согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно перечню лекарственных препаратов для медицинского применения, в новом стандарте отсутствуют антибиотики. Однако, были добавлены другие препараты, например, кагоцел.

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Минздрав РФ
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