Дурная привычка грозит людям летальным исходом

Палец может не только разрушить слизистую оболочку, но и повредить костный аппарат.

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Учитывая, что от носа до мозга совсем небольшое расстояние, проникновение в придаточные пазухи и их повреждение грозит серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Об этом доктор рассказал в беседе с журналистом Общественной Службы Новостей.

По словам Эдигера, переломы костей, носовых перегородок, инфекции - всё это является следствием ковыряния в носу. Поэтому специалист советует взрослым как можно раньше отучать детей от этой дурной привычки и самим не подавать пример.

Ранее сообщалось, что на фоне использования капель для носа может развиться тахикардия.