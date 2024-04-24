Стало известно, кому не рекомендуется употреблять солонину

На гипертоников и людей, страдающих кишечными заболеваниями, избыток соли и уксуса в «консервашках» могут также оказать негативное воздействие.

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Возбудители кишечных инфекций могут появиться при нарушении правил консервирования. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва.

Она не рекомендует приобретать домашнее консервирование у случайных людей, а использовать в пищу только приготовленное своими руками, либо приобретенное в магазинах.

В последнем случае покупатель вправе потребовать сертификаты, подтверждающие свежесть и безопасность продукции.

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