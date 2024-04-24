Врач назвал неочевидные симптомы развивающегося у молодых людей вида рака

Ночная потливость, необъяснимое похудение и несбиваемая температура являются неочевидными симптомами лимфомы, которая зачастую развивается у молодых людей, рассказал заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина», онколог Руслан Басанов. Эти и другие неочевидные симптомы распространенного вида рака врач назвал «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Лимфомы делят на две группы — ходжкинские и неходжкинские, объяснил онколог. Он уточнил, что первый тип легче поддается лечению, второй имеет более агрессивный характер.

Чаще всего лимфомой болеют молодые люди в возрасте 16-34 лет

Диагноз лимфома, как и при любом виде рака, подтверждают только после результатов лабораторного исследования, продолжил доктор. Однако существуют явные признаки, по которым можно заподозрить этот распространенный вид рака.

8,2 человека среди мужчин и 7,2 — среди женщин на 100 тысяч населения сталкиваются с диагнозом лимфома

Увеличение лимфатических узлов — первый и главный признак начала заболевания. Размеры лимфоузлов могут превышать норму (до 10 миллиметров) в несколько раз и при этом быть болезненными. Тревожным признаком является то, что лимфоузлы одной зоны увеличиваются массово, словно образуя гроздь, сказал онколог. При этом они становятся малоподвижными, словно спаянными с кожей.

"При обнаружении увеличенных лимфоузлов необходимо пройти УЗИ-обследование, во время которого специалист должен описать не только размер, но и строение лимфоузлов", - Руслан Басанов, онколог.

Если воспаляются лимфоузлы, которые невозможно прощупать, стоит обратить внимание на другие признаки, которые часто сопровождают развитие лимфомы, добавил Басанов. Это сильная ночная потливость, слабость, необоснованная потеря веса и неснижающаяся температура. Иногда также возникает сильный кожный зуд.

При прогрессировании и выходе заболевания за границы лимфатической системы появляются новые симптомы. Например, головная боль, проблемы со зрением и дыхательной системой (если затронута центральная нервная система).

«Несмотря на то что лимфома имеет довольно конкретные признаки, однозначно поставить диагнозы только по ним невозможно. Эти же симптомы могут появляться и при десятках других болезней. Врач выносит вердикт после комплексного обследования пациента и по результатам биопсии», — подытожил доктор.

Ранее Басанов назвал метод самодиагностики рака яичка. Он объяснил, что мужчинам следует периодически аккуратно прощупывать мошонку.