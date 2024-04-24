Какие компоненты в БАДах могут навредить здоровью

Биодобавки — не лекарства, поэтому их нередко принимают самостоятельно, без назначения врача, и превышают допустимые дозировки. Такая беспечность может привести к проблемам со здоровьем вплоть до отказа печени, рассказала «Клопс» врач-терапевт, фармаколог Яна Белоусова.

© unsplash

В состав БАДов входят самые разнообразные вещества, от выжимки из растений до сыворотки крови крупного рогатого скота. Пищевые добавки нельзя отнести даже к группе витаминов. И тем более — к лекарственным препаратам, пояснила доктор.

«БАДы не лечат заболевания. При их разработке и выпуске не проводятся тщательные клинические испытания», — предупредила Белоусова.

Пациентам с хроническими заболеваниями стоит более внимательно относиться к приёму биодобавок. Их бесконтрольный приём часто заканчивается лекарственным гепатитом, добавила терапевт. Сомнительные препараты особенно опасны для беременных, так как могут спровоцировать выкидыш.

К приёму многих веществ в составе БАДов есть противопоказания.

К ним относятся:

Корейский женьшень: опасен для людей с гипертонией;

Гормоны растительного происхождения: не подходят девушкам в период полового созревания;

Травы с желчегонным эффектом: могут вызвать движения камня в жёлчном пузыре;

Мать-и-мачеха: при длительном приёме токсически воздействует на печень;

Зверобой: несовместим с антидепрессантами, оральными контрацептивами и противосудорожными средствами.

«Любые пищевые добавки следует принимать только в случае нехватки каких-либо микроэлементов. Определить дефицит веществ в организме может только врач», — обратила внимание терапевт.

Доктор предупредил, какие витамины не стоит принимать без предварительной консультации врача.