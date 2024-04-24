Врач Осипов предупредил, что риск попадания оспы обезьян в Россию крайне высок

В России вполне возможно появление обезьяньей оспы, рассказал «Радио 1» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. По его словам, такая оспа считается очень опасным инфекционным заболеванием.

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"Если говорить про Россию, то с учетом того, что в страну сейчас прибывает довольно большое число граждан стран Африки, занос инфекции вполне возможен", — объяснил специалист.

Медик отметил, что у человека, заболевшего оспой обезьяны, появляются осложнения во всех органах, что может привести к смерти. Однако для предотвращения завоза опасных инфекций в страну существуют специальные меры. Так, например, если пассажиру, следовавшему на самолете в Россию, стало плохо, экипаж выявляет наличие признаков инфекции, подчеркнул врач. При обнаружении таких симптомов пилот вызывает наземные службы, которые после приземления самолета проводят необходимые мероприятия. Кроме того, граждан, прилетающих из стран, где объявлен карантин, осматривают с помощью специальных медицинских приборов.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что обезьянья оспа потенциально имеет высокий уровень распространения. По его словам, увеличение заразности — это вопрос времени.