Врач назвала самые опасные болезни для пенсионеров

Заведующая кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Эльвира Фесенко поделилась с aif.ru информацией о наиболее распространенных заболеваниях, характерных для пожилого возраста.

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Они часто становятся хроническими после 65 лет и влияют на качество жизни.

Проблемы сердечно-сосудистой системы: c возрастом увеличивается риск развития ишемической болезни сердца и атеросклероза, а высокое давление – частая сопутствующая проблема, которая вообще может протекать без явных симптомов, но создает серьезную нагрузку на сердце, почки и сосуды.

Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеопороз и артрит часто встречаются у пожилых людей из-за недостатка кальция и изменений в суставах. Эти состояния приводят к хрупкости костей, болям и ограничению движений.

Сахарный диабет второго типа: нарушения работы поджелудочной железы приводят к высокому уровню сахара в крови, что негативно сказывается на органах и системах организма.

Катаракта – это заболевание глаз, которое развивается с возрастом, приводит к утолщению хрусталика и ухудшению зрения.

Проблемы с памятью: истощение нервной системы может привести к потере памяти и ухудшению когнитивных функций.

Профилактика этих болезней включает в себя отказ от вредных привычек, здоровое питание, регулярные физические нагрузки, избегание прямых солнечных лучей и регулярные визиты к врачу для профилактических осмотров и обследований.

Ранее врач поделилась, какую связь имеют инсульт и слабые сосуды, а также медик назвала условия для нормального ритма рабочего дня.