Врач поделилась, какую связь имеют инсульт и слабые сосуды

По словам заместителя директора Научного центра неврологии, члена-корреспондента РАН Маринэ Танашян, инсульт, будучи сосудистой патологией, может быть вызван различными факторами, включая слабость сосудистой стенки, сообщает aif.ru.

Нарушения мозгового кровообращения чаще всего происходят из-за сужения просвета сосудов (вследствие атеросклероза) и изменений в стенках сосудов (в результате хронической гипертонии).

Артериальную гипертонию относительно легко выявить с помощью тонометра или по косвенным признакам, таким как головная боль или головокружения. Однако атеросклероз сосудов мозга может протекать бессимптомно до момента возникновения инсульта, что делает его диагностику более сложной.

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