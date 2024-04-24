При воспалении суставов боль не всегда проходит сразу, как только начинается основное лечение. Иногда приходится ждать и страдать от неприятных ощущений. А чтобы не терпеть боль, врач посоветовала несколько способов, которые помогут заметно облегчить жизнь при артрите.

Как облегчить боль при артрите

Как рассказала ревматолог Ирина Коршунова, артрит — это воспаление суставов, которое легко опознать по боли, покраснению и повышению температуры в конкретном месте. Лечить его всегда нужно вместе с врачом, который и составит программу, сообщило РИАМО.

Однако до того, как лечение подействует, нужно как-то справляться с болью. Для таких случаев специалистка предложила несколько вариантов.

Холодные компрессы (на горячие и покрасневшие места). Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), но только до тех пор, пока не начнут действовать основные препараты. А потом их можно будет использовать в особо сложные моменты. Низкая нагрузка на больные суставы. Но важно активность не убирать совсем, потому что она разгоняет кровь, развивает подвижность суставов и тонус мышц. Ортопедические изделия (ортезы, трости, ходунки, бандажи и ортопедические стельки) снизят нагрузку на больной сустав. Средиземноморская диета с большим количеством овощей, фруктов, рыбы, морепродуктов, орехов и небольшим — красного мяса. Отказ от вредных привычек, особенно от курения.

Ревматолог или травматолог

Когда возникает постоянная боль в суставах — нужно обратиться к врачу. Но вот какому? Ревматолог Сайковский объяснил, в каком случае лучше бежать к травматологу, а когда — к ревматологу. Подробнее узнать об этом можно здесь.