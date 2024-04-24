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Какие лекарства вызывают аллергию и как понять, что это именно она? Рассказала врач

Аллергии случаются не только в сезон цветения или в гостях у кошатника, но и от лекарств, которые вроде бы должны помогать. Многое зависит от индивидуальной реакции, и просчитывать всё наперёд сложно, особенно когда срочно требуется таблетка. Какие препараты могут вызвать иммунную реакцию и как её распознать — читайте далее.

Какие лекарства вызывают аллергию и как понять, что это именно она
© Секрет Фирмы

На какие препараты бывает аллергия

Индивидуальная реакция может быть на то или иное лекарство, но есть целый список препаратов, которые чаще всего вызывают аллергию. Точнее — побочные эффекты, которые очень напоминают аллергию по симптомам. Об этом рассказала врач — аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.

Среди «подозрительных» препаратов есть:

  • антибиотики,
  • анестетики,
  • контрастные препараты,
  • нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),
  • витамины группы В.

Но специалист подчеркнула, что к остальным препаратам тоже стоит относиться с осторожностью, потому что лекарственная гиперчувствительность может возникнуть у кого угодно и на что угодно, сообщили «Аргументы и факты».

Как проявляется аллергия на лекарства

По словам врача, реакция на лекарства может быть двух видов, например, острой:

  • крапивница,
  • ангиоотёк (отёк Квинке),
  • ринит,
  • конъюнктивит,
  • бронхоспазм,
  • желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея, боль в животе),
  • анафилаксия (анафилактический шок).

И замедленной:

  • крапивница,
  • васкулит,
  • красная волчанка,
  • многоформная эритема,
  • токсический эпидермальный некролиз,
  • синдром Стивенса — Джонсона (токсический эпидермальный некролиз) и другие.

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