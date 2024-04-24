Какие лекарства вызывают аллергию и как понять, что это именно она? Рассказала врач
Аллергии случаются не только в сезон цветения или в гостях у кошатника, но и от лекарств, которые вроде бы должны помогать. Многое зависит от индивидуальной реакции, и просчитывать всё наперёд сложно, особенно когда срочно требуется таблетка. Какие препараты могут вызвать иммунную реакцию и как её распознать — читайте далее.
На какие препараты бывает аллергия
Индивидуальная реакция может быть на то или иное лекарство, но есть целый список препаратов, которые чаще всего вызывают аллергию. Точнее — побочные эффекты, которые очень напоминают аллергию по симптомам. Об этом рассказала врач — аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.
Среди «подозрительных» препаратов есть:
- антибиотики,
- анестетики,
- контрастные препараты,
- нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),
- витамины группы В.
Но специалист подчеркнула, что к остальным препаратам тоже стоит относиться с осторожностью, потому что лекарственная гиперчувствительность может возникнуть у кого угодно и на что угодно, сообщили «Аргументы и факты».
Как проявляется аллергия на лекарства
По словам врача, реакция на лекарства может быть двух видов, например, острой:
- крапивница,
- ангиоотёк (отёк Квинке),
- ринит,
- конъюнктивит,
- бронхоспазм,
- желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея, боль в животе),
- анафилаксия (анафилактический шок).
И замедленной:
- крапивница,
- васкулит,
- красная волчанка,
- многоформная эритема,
- токсический эпидермальный некролиз,
- синдром Стивенса — Джонсона (токсический эпидермальный некролиз) и другие.
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