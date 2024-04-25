В Подмосковье врачи удалили из бронхов женщины скорлупу от фисташки

Врачи Лобненской больницы удалили скорлупу от фисташки из бронхов женщины, которая ходила с ней больше года. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

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"Сложность заключалась в том, что инородные тела вросли в слизистую бронхов", - сообщил врач-эндоскопист Лобненской больницы Максим Мокшанов.

Была проведена бронхоскопия - диагностическое исследование дыхательных путей и легких, после чего при помощи эндоскопа были извлечены из правого и левого бронхов две скорлупы от фисташки. Для снятия отека со слизистой бронхов пациентке была назначена противовоспалительная терапия.

В Минздраве добавили, что женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

По данным Минздрава, в Лобненскую больницу поступила 64-летняя женщина с приступом удушья. После проведенного обследования врачи выявили у нее в бронхах скорлупу от фисташки. Выяснилось, что инородные предметы попали в бронхи год назад во время приема пищи.