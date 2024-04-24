Худеющих с помощью «Оземпика» предупредили о еще одном побочном эффекте

У некоторых людей, которые худеют с помощью препарата «Оземпик», возникает так называемый феномен «оземпикового лица», предупредили дерматологи Адиль Шераз и Пол Джеррод Фрэнк. Об этом побочном эффекте они рассказали в беседе с изданием Metro.

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По словам Шераза, «оземпиковое лицо» выражается в обвисании, быстром старении и потускнении кожи и черт лица.

«В лице есть слой жира, который существенно растягивает кожу. "Оземпик" приводит к быстрой потере веса, из-за чего теряется и лицевой подкожный жир», — объясняет он.

По словам Фрэнка, он стал встречать пациентов с «оземпиковым лицом» каждый день, но у пожилых этот эффект возникает чаще.

«Приходит 50-летняя пациентка, очень похудевшая. Просит о филлерах, которые раньше ей были не нужны. Спрашиваю: "Сколько времени принимаете «Оземпик»"? И никогда не ошибаюсь», — отметил дерматолог.

Шераз объяснил, что к подобному эффекту приводит любое резкое похудение.

«"Оземпиковое лицо" — больше проблема пожилых людей, поскольку в коже с возрастом становится меньше коллагена и эластина, и она хуже адаптируется к новому весу», — заключил он.

Ранее американская актриса Тори Спеллинг призналась в употреблении препарата «Оземпик» после родов. Звезда «Беверли-Хиллз, 90210», отметила, что решила скорректировать фигуру, изменившуюся после рождения пятого ребенка, в 2017 году.