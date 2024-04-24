Врач рассказал о сложностях лечения грыжи

На сегодняшний день грыжу имеет 4% населения России. Об этом рассказал врач-хирург «СМ-Клиника» Константин Суртаев. Однако лечением данной патологии занимается далеко не каждый.

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Так, по данным Суртаева, ежегодно проводится более 250 тыс операций по удалению грыж. После вмешательства пациенты отмечают значительное улучшение самочувствия.

Те, кто не соглашается на операцию, рискуют получить серьезные осложнения, предупредил хирург. По его словам, грыжа сама по себе не исчезнет, поэтому ее нужно устранять при помощи специалиста.

Например, паховые грыжи могут вызвать некроз тонкой или толстой кишки, аппендикса, мочевого пузыря и перитонит. У мужчин паховая грыжа приводит к снижению сперматогенеза.

Осложнением пупочной грыжи, которую чаще можно наблюдать у детей, также становится ущемление с возможным некрозом органов и развитием кишечной непроходимости.

Грыжа пищевода отличается может привести к развитию язвы пищевода, вызвать желудочно-кишечные кровотечения и перерождение клеток слизистой пищевода.

Послеоперационные грыжи приносят пациентам наибольший дискомфорт, так как их осложнением становятся нарушение проходимости кишечника, перитонит и ущемление самой грыжи, пишет «Газета.ру».