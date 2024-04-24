Какие признаки на половых органах могут указывать на диабет

Сахарный диабет представляет собой состояние, при котором у человека резко повышается уровень сахара в крови. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали симптомы заболевания, которые можно заметить на половых органах.

© Чемпионат.com

Внимание следует обратить на зуд вокруг полового члена или влагалища. Также на диабет могут указывать частые приступы молочницы — инфекция может развиться как у женщин, так и у мужчин.

К другим характерным признакам диабета можно отнести частое мочеиспускание, чувство сильной жажды, постоянная усталость, потеря веса или мышечной массы, затуманенное зрение.

Эксперты отмечают, что на раннем этапе заболевание может протекать бессимптомно, поэтому очень важно проверять уровень сахара в крови на профилактических медосмотрах.