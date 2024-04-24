Почему немеют руки и ноги? Подробный список причин
В этом случае, помимо основного симптома, могут появиться, например, боль и мышечная слабость. В зависимости от того, какие нервы поражены, существует 5 разновидностей этой причины. Но она не единственная, из-за которой у человека теряется чувствительность в руках и ногах. Полную картину раскрыла врач-невролог DocMed Елена Кислова.
Причины онемения конечностей
Поражение нервов, корешков и сплетений
Их характер и выраженность зависит от локализации и делится так:
- мононейропатия — это поражение одного периферического нерва.
*Бывает при: синдроме карпального, кубитального, фибулярного каналов со сдавлением нерва в анатомическом канале;
- радикулопатия — поражение нервного корешка.
*Бывает при: грыже межпозвоночного диска, сдавлении костью при остеоартрите или ревматоидном артрите;
- полинейропатия — двустороннее, чаще симметричное поражение множества периферических нервов нижних и верхних конечностей.
*Бывает при: сахарном диабете (диабетическая полинейропатия), после химиотерапии (токсическая и лекарственная) и т. д.;
- множественная мононейропатия, или множественный мононеврит — поражение двух и больше периферических нервов, иногда с последовательным поражением конкретных нервов. Бывает похожа на нарушение чувствительности при полинейропатии.
*Бывает при: системных ревматических заболевания, сахарном диабете, инфекциях и т. д.;
- плексопатия — поражение нервного сплетения, соответствующее зоне, которая превышает область поражения при радикулопатии или мононейропатии (иногда почти во всей конечности).
*Бывает при: поражении плечевого или поясничного-крестцового сплетения, синдроме верхней апертуры грудной клетки.
Синдром конского хвоста
Синдром конского хвоста — это сдавление пучка поясничных, крестцовых и копчиковых спинномозговых нервов вместе с концевой нитью спинного мозга.
При этой проблеме онемение ощущается в основном в области промежности. Часто при нём бывает задержка или, наоборот, недержание мочи и кала и/или слабость нижних конечностей.
Бывает при метастазах в спинной мозг или позвоночник. Иногда — при грыже межпозвоночного диска.
Поражения спинного мозга
- Поперечная миелопатия — при сдавлении спинного мозга или поперечном миелите.
- Поражение задних столбов спинного мозга — при рассеянном склерозе, дефиците витамина В12, ВИЧ.
В обоих случаях сопровождаются симптомами разной степени тяжести. Один из них — нарушение функции тазовых органов.
Поражение головного мозга
Речь об инсульте, рассеянном склерозе, опухоли. Нарушение чувствительности затрагивает лицо и туловище на стороне, противоположной очагу поражения. Оно может сопровождаться:
- слабостью мышц;
- нарушением координации, походки;
- поражением черепных нервов;
- нарушением корковых функций, таких как речь, письмо, память и др.
Тревожные расстройства
Например, паническое расстройство, генерализованное тревожное и агорафобия. Страдающие ими испытывают беспричинную тревогу или страх. Онемение и покалывания в конечностях могут нарастать вместе с тревогой и происходить параллельно с другими симптомами. Например:
- учащённое сердцебиение;
- затруднённое дыхание;
- головокружение.
Функциональное неврологическое симптоматическое расстройство
Название покороче — конверсионное расстройство. Этот недуг состоит из неврологических симптомов или нарушений, которые развиваются бессознательно и невольно. Обычно при нём появляются двигательные или чувствительные нарушения, но не исключены и другие симптомы.
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Ранее врач-невролог Светлана Бабуева перечислила «Секрету фирмы» 12 причин, по которым человек чувствует онемение в пальцах. Среди них анемия, нехватка витаминов и туннельный синдром. Подробнее можно узнать в этом материале.