В этом случае, помимо основного симптома, могут появиться, например, боль и мышечная слабость. В зависимости от того, какие нервы поражены, существует 5 разновидностей этой причины. Но она не единственная, из-за которой у человека теряется чувствительность в руках и ногах. Полную картину раскрыла врач-невролог DocMed Елена Кислова.

Причины онемения конечностей

Поражение нервов, корешков и сплетений

Их характер и выраженность зависит от локализации и делится так:

мононейропатия — это поражение одного периферического нерва.

*Бывает при: синдроме карпального, кубитального, фибулярного каналов со сдавлением нерва в анатомическом канале;

радикулопатия — поражение нервного корешка.

*Бывает при: грыже межпозвоночного диска, сдавлении костью при остеоартрите или ревматоидном артрите;

полинейропатия — двустороннее, чаще симметричное поражение множества периферических нервов нижних и верхних конечностей.

*Бывает при: сахарном диабете (диабетическая полинейропатия), после химиотерапии (токсическая и лекарственная) и т. д.;

множественная мононейропатия, или множественный мононеврит — поражение двух и больше периферических нервов, иногда с последовательным поражением конкретных нервов. Бывает похожа на нарушение чувствительности при полинейропатии.

*Бывает при: системных ревматических заболевания, сахарном диабете, инфекциях и т. д.;

плексопатия — поражение нервного сплетения, соответствующее зоне, которая превышает область поражения при радикулопатии или мононейропатии (иногда почти во всей конечности).

*Бывает при: поражении плечевого или поясничного-крестцового сплетения, синдроме верхней апертуры грудной клетки.

Синдром конского хвоста

Синдром конского хвоста — это сдавление пучка поясничных, крестцовых и копчиковых спинномозговых нервов вместе с концевой нитью спинного мозга.

При этой проблеме онемение ощущается в основном в области промежности. Часто при нём бывает задержка или, наоборот, недержание мочи и кала и/или слабость нижних конечностей.

Бывает при метастазах в спинной мозг или позвоночник. Иногда — при грыже межпозвоночного диска.

Поражения спинного мозга

Поперечная миелопатия — при сдавлении спинного мозга или поперечном миелите.

Поражение задних столбов спинного мозга — при рассеянном склерозе, дефиците витамина В12, ВИЧ.

В обоих случаях сопровождаются симптомами разной степени тяжести. Один из них — нарушение функции тазовых органов.

Поражение головного мозга

Речь об инсульте, рассеянном склерозе, опухоли. Нарушение чувствительности затрагивает лицо и туловище на стороне, противоположной очагу поражения. Оно может сопровождаться:

слабостью мышц;

нарушением координации, походки;

поражением черепных нервов;

нарушением корковых функций, таких как речь, письмо, память и др.

Тревожные расстройства

Например, паническое расстройство, генерализованное тревожное и агорафобия. Страдающие ими испытывают беспричинную тревогу или страх. Онемение и покалывания в конечностях могут нарастать вместе с тревогой и происходить параллельно с другими симптомами. Например:

учащённое сердцебиение;

затруднённое дыхание;

головокружение.

Функциональное неврологическое симптоматическое расстройство

Название покороче — конверсионное расстройство. Этот недуг состоит из неврологических симптомов или нарушений, которые развиваются бессознательно и невольно. Обычно при нём появляются двигательные или чувствительные нарушения, но не исключены и другие симптомы.

Почему немеют пальцы на руках

Ранее врач-невролог Светлана Бабуева перечислила «Секрету фирмы» 12 причин, по которым человек чувствует онемение в пальцах. Среди них анемия, нехватка витаминов и туннельный синдром. Подробнее можно узнать в этом материале.