Доктор Мясников рассказал, как спасти печень во время беременности

Острая жировая дистрофия печени является второй патологией этого органа, связанной исключительно с беременностью.

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Известный российской врач и телеведущий Александр Мясников, раскрыл, как спасти печень в период вынашивания плода, передаёт издание «Кубанские новости».

По его словам, первоначальные признаки этого недуга часто неспецифичны. Например, тошнота, рвота, боли в животе, недомогание, головная боль и потеря аппетита. Быстро появляются признаки острой печеночной недостаточности, включая желтушность, асцит и тромбоз.

Потенциальные факторы риска для острой жировой печени при беременности, добавил он, включают множественные беременности, первую беременность, мужской пол плода, низкий индекс массы тела матери, а также врождённый дефицит фермента, участвующего в оксигенации жирных кислот.

«Единственным же лечением является срочное родоразрешение, других вариантов просто нет», – резюмировал доктор Мясников.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные международной группы установили, что белковая диета во время беременности влияет на внешность будущего ребёнка.