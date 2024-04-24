Врач поделился, каких животных лучше заводить аллергикам

Самыми частыми аллергенами, источниками которых служат домашние питомцы, являются их слюна, пот и экскременты. Шерсть, которую несправедливо обвиняют в этом, играет роль аллергена лишь опосредованно, поскольку является лишь носителем всех перечисленных выделений.

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Пальму первенства по провоцированию аллергических реакций удерживают кошки. Не потому, что их пот или слюна ядовиты, а потому что они обожают вылизываться и тем самым активнее других животных проводят аллергены в окружающую среду.

Менее часты аллергии на других пушистых домашних любимцев - шиншилл, морских свинок, лохматых собак. При этом короткошерстные и вовсе бесшерстные животные типа лысых кошек породы сфинкс могут генерировать аллергены через железы внутренней секреции ничуть не меньше своих мохнатых собратьев. Известны случаи сильнейших аллергических реакций на лошадей.

Просто в отсутствие шерсти аллергены распространяются меньше. И не стоит верить заводчикам, которые называют своих сфинксов гипоаллергенными: гипоаллергенных животных не бывает. Человек может отреагировать на что угодно, поскольку аллергия – одна из самых малоизученных патологий, рассказал врач ИА RuNews24.

«Самым оптимальным выбором для аллергиков станут холоднокровные животные, такие как черепахи, хамелеоны и другие рептилии. Если говорить про теплокровных, то с ними лучше знакомиться заранее, и задолго до того, как взять в дом собаку или кошку», - говорит Бессмертный.

Однако метод проб и ошибок тоже может выдать ошибку. Аллергия способна развиться в любой момент, и механизмы эти на сегодняшний день изучены не до конца. Вакцин от аллергии не существует.