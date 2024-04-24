Саратовские врачи спасли двухлетнего ребенка с куском мяча в бронхах

В Саратове ребенку, игравшему с мячом, понадобилась экстренная госпитализация. Как сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин, двухлетний ребенок играл с мячом и случайно его разгрыз. В результате кусок резины попал ему в бронхи.

© runews24.ru

Мальчик стал задыхаться, у него посинела кожа, начался хрип.

«В больницу привезли в очень тяжелом состоянии. Ему провели бронхоскопию, которая считается достаточно сложной операцией — врач должен быть «ювелиром»», — отметил чиновник.

Операция оказалась успешной. Врачи достали из бронхов кусок мяча. Теперь ребенок находится на реабилитации и идет на поправку.

Ранее специалисты Перинатального центра 1 РКБ Удмуртии в Ижевске выходили новорожденную девочку весом 670 граммов. А московские онкологи спасли девочку Жаннет, заболевшую «двойным раком».