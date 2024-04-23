Найдено необычное свойство аспирина, спасающее жизнь

Длительное ежедневное применение аспирина может предотвратить развитие рака толстой кишки. К такому выводу пришли ученые из Университета Падуи.

При эксперименте использовались образцы тканей 238 пациентов, которые перенесли операцию из-за колоректального рака.

«По сравнению с образцами тканей пациентов, которые не принимали аспирин, образцы участников исследования, принимавших аспирин, показали меньшее распространение рака на лимфатические узлы и более высокую инфильтрацию иммунных клеток в опухоли», — передает «Ридус» результаты исследования.

Уточняется, что анализ клеток показал обезболивающее вызвало повышенную экспрессию белка CD80 у пациентов, которые часто его принимали. Из-за этого одни имунные клетки с большей эффективностью предупреждали другие клетки о возникновении опухолей.

Ранее нутрициолог Ирина Мальцева рассказала, какие продукты снижают риск развития рака. По ее словам, сельдерей, морковь, укроп и кинза могут стать хорошей профилактикой против онкологических заболеваний.