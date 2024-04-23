Женщины рассказали о самых секретных последствиях родов

Женщины, которые столкнулись с неожиданными для них особенностями послеродового периода, поделились своим опытом. О самых секретных последствиях родов они рассказали в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Одним из самых популярных комментариев стало воспоминание одной из женщин, как после родов внутренние органы заняли привычное место.

"Когда впервые встаешь после родов, все кишки делают ВЖУХ вниз". danawc76 ,пользовательница Reddit

Другие женщины рассказали, что во время родов у них сломался копчик.

"Я не понимала, почему так некомфортно сидеть в первую неделю после родов. Когда пожаловалась гинекологу, та предположила, что я могла сломать копчик. Годами у меня были простреливающие боли там, я сидела на работе на специальной подушечке lightningusagi". пользовательница Reddit

Женщины также поделились историями о неожиданном воздействии на организм всплеска гормонов и связанными с этим тремором или обострением фобий. В некоторых случаях всплеск гормонов провоцировал опасные заболевания.

"Рак... Гормоны срываются с цепи и могут спровоцировать рак. Так случилось с моими матерью и сестрой, и сестра проиграла борьбу Visual-Perception429". пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые отказались от свадьбы в последний момент, объяснили причины своего решения. Для многих причиной разрыва помолвки стала измена партнера и ложь.