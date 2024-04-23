Сможет ли российский аналог «Спинразы» заменить оригинал

Экс-директор НИИ «Бинар» Российской академии медико-технических наук, биолог Алексей Диашев в беседе с «Ридусом» рассказал, сможет ли российский аналог «Спинразы» (международное непатентованное наименование — «Нусинерсен») — препарата, применяемого для терапии спинальной мышечной атрофии, — полноценно заменить оригинал. По словам эксперта, вопросов к качеству медикамента возникнуть не должно, однако есть другая, неочевидная проблема.

© Газета.Ru

«Когда идет создание препарата, то происходит это в определенном научно-исследовательском центре. <...> Он разрабатывает лекарство и делает его на своей базе, то есть не на серийном производстве. В лаборатории получается высокоочищенный качественный препарат. А потом его переводят на серийное производство, и там уже все зависит от добросовестности конкретных людей», — сказал Диашев.

По данным издания, в РФ одна упаковка «Спинразы», которую выпускает американская фармкомпания Biogen, стоит 5,13 млн рублей. Российский разработчик при этом заявляет, что аналог будет стоить дешевле.

Как сообщают «Ведомости», отечественный аналог «Спинразы» будет выпускать биотехнологическая компания «Генериум». Данные о регистрации препарата под брендом «Лантесенс» были опубликованы 15 апреля в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) Минздрава.

В декабре 2023 года правительство России выдало фармацевтической компании «Герофарм» принудительную лицензию на препарат «Семавик», который является аналогом датского препарата «Оземпик».

Ранее россиянам объяснили, зачем нужны лекарства в разных формах.