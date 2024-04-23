Лайфхаки, которые помогут в профилактике рака кожи

В настоящее время считается, что меланому вызывает сочетание генетических факторов и факторов окружающей среды. Основная опасность, по мнению медиков, заключается в воздействии на кожу агрессивных ультрафиолетовых лучей. Риск особенно высок, когда попытка загореть обернулась солнечным ожогом.

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«Солнечные лучи наиболее интенсивны с 10 утра до 16 часов дня, поэтому ограничьте свое пребывание на улице в это время. Носите защитную одежду и очки и регулярно наносите солнцезащитный крем с коэффициентом защиты не менее 30», — рассказал онколог Майкл Дэвис The New York Times.

В общем, крем с SPF должен стать вашим вечным спутником как минимум в теплое время года.

Чем раньше будет диагностировано заболевание — тем больше шансов на успешное лечение. Поэтому специалисты советуют время от времени осматривать свою кожу.

«Это тонкая грань между некоторой осведомленностью о состоянии кожи и отсутствием беспокойства о том, что каждая родинка на вашем теле — бомба замедленного действия», — считает доктор Келли Нельсон.

Чтобы отличить меланому от обычных родинок, дерматологи советуют обращать внимания на специфические особенности — асимметричную форму, зубчатую или волнистую кайму, необычный цветовой рисунок, диаметр более шести миллиметров или выраженные изменения пятна на коже со временем.