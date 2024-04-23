Йод внезапно попал к рецептурным препаратам. Как так получилось

Как говорилось в последнем письме ведомства, в перечень препаратов предметно-количественного учёта попал и спиртовой раствор йода. Это значило, что получить его можно было бы теперь только после похода к врачу и получения рецепта. Что случилось на самом деле и можно ли сейчас купить йод без проволочек — далее в материале.

Что случилось с йодом?

Минздрав РФ опубликовал письмо с перечнем препаратов предметно-количественного учёта (ПКУ), где обнаружили и спиртовой раствор йода, который обычно есть в каждой домашней аптечке.

Что это значит?

В пресс-службе Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций объяснили, что в таком случае у йода появляются особые условия хранения, учёта и отпуска из аптек. Например, купить его просто «с улицы» не выйдет — придётся сперва получить рецепт у врача, сообщило РИА «Новости».

Как это объяснили в Минздраве

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, на самом деле йод никто в рецептурные препараты не записывал и раствор в список попал из-за технической ошибки. Её оперативно исправили и всех об изменениях уведомили.

Ранее эксперт фармацевтического рынка Беспалов рассказывал, что же лучше — йод или зелёнка. Неожиданный ответ можно узнать в этом материале.