Врач назвал первые симптомы отека Квинке

Врач назвал первые симптомы отёка Квинке
Отёк Квинке, также известный как ангионевротический отёк, представляет собой острую воспалительную реакцию, которая возникает в коже и подкожной клетчатке. Об этом пишет «АиФ».
Название патологии происходит от имени немецкого врача Генриха Квинке, который впервые описал это состояние в 1882 году. К симптомам относят крапивницу, охриплость голоса, кашель и трудности с дыханием, тошноту, посинение кожи и т.д.
Скорость развития отёка Квинке зависит от количества аллергена и времени его воздействия. Обычно реакция проявляется за несколько минут или часов и проходит самостоятельно в течение следующих 24–48 часов. Чаще всего поражение проявляется в области лица и шеи, а также на руках.
Почему возникает отёк Квинке:
- повышенная чувствительность к некоторым продуктам;
- лекарственная аллергия;
- реакция на пыльцу, шерсть или споры плесени;
- аллергия на моющие средства;
- аллергия на укусы насекомых;
- резкое изменение температуры окружающей среды,
- чрезмерная физическая нагрузка,
- слишком тесная одежда;
- вирусные и бактериальные инфекции;
- аутоиммунные, эндокринологические, лимфопролиферативные и другие заболевания;
- медицинские манипуляции;
- стресс.
При подозрении на отёк Квинке важно немедленно вызвать скорую помощь. В ожидании медиков следует устранить возможные аллергены, принять антигистаминное средство, проветрить помещение и ослабить тесную одежду.
Если происходит отёк дыхательных путей, может понадобиться введение адреналина. Людям с высоким риском аллергических реакций рекомендуется всегда иметь при себе его автоинжектор.