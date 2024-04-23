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Врач назвал первые симптомы отёка Квинке

Отёк Квинке, также известный как ангионевротический отёк, представляет собой острую воспалительную реакцию, которая возникает в коже и подкожной клетчатке. Об этом пишет «АиФ».

Врач назвал первые симптомы отека Квинке
© Unsplash

Название патологии происходит от имени немецкого врача Генриха Квинке, который впервые описал это состояние в 1882 году. К симптомам относят крапивницу, охриплость голоса, кашель и трудности с дыханием, тошноту, посинение кожи и т.д.

Скорость развития отёка Квинке зависит от количества аллергена и времени его воздействия. Обычно реакция проявляется за несколько минут или часов и проходит самостоятельно в течение следующих 24–48 часов. Чаще всего поражение проявляется в области лица и шеи, а также на руках.

Почему возникает отёк Квинке:

  • повышенная чувствительность к некоторым продуктам;
  • лекарственная аллергия;
  • реакция на пыльцу, шерсть или споры плесени;
  • аллергия на моющие средства;
  • аллергия на укусы насекомых;
  • резкое изменение температуры окружающей среды,
  • чрезмерная физическая нагрузка,
  • слишком тесная одежда;
  • вирусные и бактериальные инфекции;
  • аутоиммунные, эндокринологические, лимфопролиферативные и другие заболевания;
  • медицинские манипуляции;
  • стресс.

При подозрении на отёк Квинке важно немедленно вызвать скорую помощь. В ожидании медиков следует устранить возможные аллергены, принять антигистаминное средство, проветрить помещение и ослабить тесную одежду.

Если происходит отёк дыхательных путей, может понадобиться введение адреналина. Людям с высоким риском аллергических реакций рекомендуется всегда иметь при себе его автоинжектор.