Врач назвал первые симптомы отека Квинке

Отёк Квинке, также известный как ангионевротический отёк, представляет собой острую воспалительную реакцию, которая возникает в коже и подкожной клетчатке. Об этом пишет «АиФ».

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Название патологии происходит от имени немецкого врача Генриха Квинке, который впервые описал это состояние в 1882 году. К симптомам относят крапивницу, охриплость голоса, кашель и трудности с дыханием, тошноту, посинение кожи и т.д.

Скорость развития отёка Квинке зависит от количества аллергена и времени его воздействия. Обычно реакция проявляется за несколько минут или часов и проходит самостоятельно в течение следующих 24–48 часов. Чаще всего поражение проявляется в области лица и шеи, а также на руках.

Почему возникает отёк Квинке:

повышенная чувствительность к некоторым продуктам;

лекарственная аллергия;

реакция на пыльцу, шерсть или споры плесени;

аллергия на моющие средства;

аллергия на укусы насекомых;

резкое изменение температуры окружающей среды,

чрезмерная физическая нагрузка,

слишком тесная одежда;

вирусные и бактериальные инфекции;

аутоиммунные, эндокринологические, лимфопролиферативные и другие заболевания;

медицинские манипуляции;

стресс.

При подозрении на отёк Квинке важно немедленно вызвать скорую помощь. В ожидании медиков следует устранить возможные аллергены, принять антигистаминное средство, проветрить помещение и ослабить тесную одежду.

Если происходит отёк дыхательных путей, может понадобиться введение адреналина. Людям с высоким риском аллергических реакций рекомендуется всегда иметь при себе его автоинжектор.