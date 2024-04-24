Россиянке удалили 13-килограммовый жировой «фартук» после радикального похудения

47-летней жительнице Новосибирска удалили огромный 13-килограммовый кожно-жировой «фартук» на животе после ее радикального похудения. Об этом сообщает региональный Минздрав.

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Отмечается, что впервые женщина обратилась к хирургам с просьбой провести абдоминопластику около пяти лет назад. Как сообщили в Минздраве, у россиянки было ожирение, из-за которого ей было тяжело двигаться и дышать. В частности, женщине приходилось ходить, опираясь на ходунки.

«Поскольку масса тела была слишком велика и показатели лабораторных анализов далеки от нормы, мы сказали пациентке, что оперировать ее в таком состоянии невозможно. Отказали ей и в других клиниках, куда она обращалась», — рассказал заведующий отделением пластической и реконструктивной хирургии областной больницы Максим Цегельников.

В течение пяти лет женщина похудела на 40 килограммов. Однако после радикального похудения кожа на ее животе обвисла складками, которые доставляли дискомфорт, мешали гигиене и движению. Тогда россиянка снова обратилась к хирургам.

Врачи отметили, что операция была сопряжена с большими рисками.

«Была вероятность тробмоэмболии, инфекционных осложнений, возможность расхождения швов. Обо всех этих вероятных последствиях мы пациентку, конечно, предупреждали, тем не менее она была согласна. Ситуация для нее, можно сказать, безвыходная: операция сопряжена с опасностью осложнений, а жизнь без операции стала невыносимой», — добавил Цегельников.

Весте с хирургами операцию готовили и другие врачи: анестезиологи-реаниматологи, эндокринологи, кардиологи. Во время хирургического вмешательства они удалили 13 килограммов ткани. Такой вес удаленного «фартука» стал рекордным для специалистов больницы. Через десять дней после операции женщину выписали из стационара.

Ранее диетолог Памела Мейсон назвала продукты, помогающие справиться с чувством голода худеющим людям. В частности она рекомендовала есть овсянку и яйца.