Заболеваемость ковидом в России снизилась на 9,7% за неделю

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 9,7%, а число госпитализаций уменьшилось на 2,5%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 38 субъектах РФ, заболеваемости - в 30 регионах страны.

По данным штаба, за неделю выздоровели 17 713 человек, зараженных ковидом, что на 14% меньше по сравнению с показателем неделей ранее, 55 человек умерли.