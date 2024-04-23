Дерматовенеролог предупредила о возможной аллергии на ботокс

Организм может быть крайне чувствителен к связующим элементам препарата. В частности, могут появиться покраснения, зуд и жжение. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-косметолог Аида Пашаева.

© Unsplash

«Аллергия встречается на ботулотоксин. Мы ботоксом привыкли называть все ботулотоксины, но их очень много видов. Основное действующее вещество одно в мире — это ботулостоксин типа А — то, что воздействует на мышцы. Помимо этого, есть ещё связующие вещества. Если пациент аллергичен, нужно подбирать препараты, в составе которых может быть что-то другое, что не вызывает аллергию. Неподходящее связующее вещество может вызвать зуд, жжение, красноту. На гиалуронку не даём аллегрию, это наш натуральный компонент, который есть в нашем организме, это наши фибробласты, клетки молодости, они продуцируют эту гиалуронку. На коллагены и мезококтейли можем дать аллергию, желательно ставить пробу».

Ранее косметолог предостерегла молодёжь от использования антивозрастных кремов. Нет необходимости «торопить события», отметила Пашаева. Зимой стоит «питать» кожу лица, а летом увлажнять, добавила она.