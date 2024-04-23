Операция без операции: новоуренгойские врачи почистили желудок ребенку без скальпеля и разрезов

Врачи Новоуренгойской ЦГБ провели необычную операцию без операции. Медики успешно извлекли инородное тело из желудка ребенка, не прибегая к традиционной хирургической полостной операции с помощью скальпеля.

© Unsplash

В детском желудке оказался почти полукилограммовый комок, состоящий из полиэтилена, бумаги, ниток и прочих несъедобных предметов. Безоар, а именно так по-научному называется инородное тело, занимал почти весь желудок. Он мог образоваться за 1,5–2 года, говорится в информационном сообщении Новоуренгойской ЦРБ.

Опыт и профессионализм врачей позволил избежать операции, когда пациенту под наркозом вскрывают брюшную полость.

Безоар удалось извлечь при помощи эндоскопа в два этапа.

Эндоскопист Сергей Михайлец за полтора часа разделил безоар на части и извлек самые крупные из них. На следующий день удалили все, что осталось. За процессом наблюдала детский хирург Ольга Безрукова, чтобы в случае необходимости выполнить традиционную операцию. Но этого не потребовалось.

Контрольное обследование показало, что инородных тел больше нет. Маленький пациент с аппетитом ест и чувствует себя хорошо. Через несколько дней его выпишут домой.

Ранее «Красный Север» писал, что в больнице Муравленко врачи вытащили с того света тяжелого ожогового больного.