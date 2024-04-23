Кардиолог рассказала, кому опасно путешествовать самолетом

Кардиолог рассказал, кому опасно путешествовать самолетом
Накануне летних отпусков кардиолог Ольга Бокерия призвала тех, кто собирается лететь в отпуск, учесть состояние здоровья. Для некоторых нахождение на воздушном судне может стать серьезным испытанием.
По словам доктора, если человек здоров, ему не нужно опасаться за состояние организма во время перелета. Тем же, кто страдает ишемической болезнью сердца, аритмией, сердечной недостаточностью и легочной гипертензией нужно понимать, что есть риск обострения болезни. На борту мало кислорода, низкое давление, сухой воздух. Из-за того, что человек несколько часов неподвижно сидит в кресле, могут образоваться тромбы.
Если человек знает о проблемах со здоровьем, накануне поездки нужно посетить врача, при необходимости — запастись лекарственными препаратами.
Во время перелета Ольга Бокерия рекомендует периодически вставать, делать упражнение для стоп и икр ног, пить достаточно воды. Не лишним будет надеть компрессионный трикотаж.
Отмечается, что риск для здоровья во время длительного перелета есть у пассажиров, у которых есть электрокардиостимуляторы или кардиовертер-дефибрилляторы.
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