Кардиолог рассказала, кому опасно путешествовать самолетом

Накануне летних отпусков кардиолог Ольга Бокерия призвала тех, кто собирается лететь в отпуск, учесть состояние здоровья. Для некоторых нахождение на воздушном судне может стать серьезным испытанием.

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По словам доктора, если человек здоров, ему не нужно опасаться за состояние организма во время перелета. Тем же, кто страдает ишемической болезнью сердца, аритмией, сердечной недостаточностью и легочной гипертензией нужно понимать, что есть риск обострения болезни. На борту мало кислорода, низкое давление, сухой воздух. Из-за того, что человек несколько часов неподвижно сидит в кресле, могут образоваться тромбы.

Если человек знает о проблемах со здоровьем, накануне поездки нужно посетить врача, при необходимости — запастись лекарственными препаратами.

Во время перелета Ольга Бокерия рекомендует периодически вставать, делать упражнение для стоп и икр ног, пить достаточно воды. Не лишним будет надеть компрессионный трикотаж.

Отмечается, что риск для здоровья во время длительного перелета есть у пассажиров, у которых есть электрокардиостимуляторы или кардиовертер-дефибрилляторы.

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