Диетолог Киркпатрик предупредила, что жировой болезни печени подвержены даже дети

Диетолог Кристин Киркпатрик предупредила, что в последние пять лет число детей, у которых диагностирую жировую болезнь печени, стало больше в два раза.

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По мнению врача, это результат того, что маленькие пациенты с этой патологией имеют нездоровые пищевые привычки, злоупотребляют жирной едой, ведут малоподвижный образ жизни. Также фактором, который оказывает влияние на развития болезни, называют хронический недосып.

Киркпатрик напомнила, что неалкогольная жировая болезнь печени может привести к циррозу и летальному исходу.

Специалисты отмечают, распознать болезнь на ранней стадии можно по вздутию или боли в животе, повышенной утомляемости и нарушениям памяти, сообщает «КП».

Напомним, по данным ученых, яблоки сорта «Limoncella» благотворно влияют на кишечник, что сказывается на состоянии печени. Также эксперты отметили, что все ферментированные продукты, в том числе и квашеная капуста, позитивное влияют на микрофлору кишечника, поскольку содержат прибиотики, а через него на нервную систему и мозг.