Диетолог порекомендовала доступный продукт для борьбы с запорами

При запорах не стоит сразу же использовать слабительные средства, исправить ситуацию можно с помощью питания, например, есть больше нута, рассказала диетолог Изабель Васкес. Доступный продукт для борьбы с деликатной проблемой она назвала в комментарии для New York Post.

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По словам Васкес, в рационе 95 процентов американцев не хватает клетчатки. А ее недостаток — одна из главных причин развития запоров. И многие, отправляясь за покупками, не обращают внимания на продукт, который поможет избавиться от проблем с походом в туалет.

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«Вместо того, чтобы пить слабительное на ночь, съешьте нута. Богатые клетчаткой продукты облегчают прохождение кала. Однако при их употреблении необходимо пить много воды», — рекомендовала специалистка.

Диетолог обратила внимание на то, что приготовить нут можно самостоятельно, а можно купить уже готовый — в банках или в виде закусок.

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