Врачи рассказали, как распознать респираторно-синцитиальный вирус

Как и многие вирусные заболевания, включая COVID-19 и грипп, РСВ (респираторно-синцитиальный вирус) может иметь схожие с простудой симптомы. Кроме того, человек может заразиться сразу несколькими вирусами.

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Для диагностики РСВ-инфекции используются два основных вида тестов. Это экспресс-тесты и тесты RT-PCR. Однако в домашних условиях эти тесты провести нельзя.

По словам экспертов, здоровые взрослые и дети старшего возраста, не имевшие прямого контакта с инфицированным человеком, обычно не нуждаются в тесте на РСВ. У больных обычно в течение четырёх-шести дней после заражения этим вирусом возникают симптомы.

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При этом симптомы у детей и у взрослых с РСВ схожи. Обычно они включают снижение аппетита, насморк, кашель, чихание, высокую температуру, хрипы. Правда, появляются они не все сразу, а на разных стадиях болезни. Иногда же признаками того, что ребёнок заражён вирусом, будут раздражительность, снижение активности и затруднённое дыхание.

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