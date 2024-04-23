Биолог Мальцева рассказала, как бороться с воспалениями в организме

Биолог-генетик Ирина Мальцева рассказала, как можно справиться с воспалением в организме. По словам специалиста, это можно сделать с помощью полезных веществ, которые содержатся в овощах, зелени, фруктах.

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Эти вещества способны оказывать влияние на воспалительный процесс в клетках организма, за счет чего снижается риск развития онкологических заболеваний. В частности, они оказывают влияние на работу генов, которые активируют или блокируют выработку тех или иных белков.

Мальцева сообщила, что ранее ИИ определил 111 таких фитонутриентов. Они содержатся в зеленом чае, винограде, сельдерее, моркови, апельсине, брокколи, укропе, петрушке, кинзе.

Ранее нутрициолог Ксения Уваровская рассказала о пользе томатного сока, который может быть более полезен, чем свежие томаты, благодаря увеличенной биодоступности важных питательных веществ. Также врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о связи мяса с ростом раковых клеток.