Эндокринолог Тюльганова советует при сахарном диабете кисло-сладкие фрукты

Главный внештатный эндокринолог Минздрава Челябинской области Валерия Тюльганова рассказала изданию «АиФ», какие фрукты и овощи можно больным сахарным диабетом, а какие нет.

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Она отметила, фрукты должны быть кисло-сладки, а не приторно сладкими. Можно есть кислые яблоки, грейпфруты. А вот дыни и арбузы, а также хурму и виноград есть не стоит. Не рекомендуется употреблять бананы, поскольку в них много углеводов.

«Овощи при сахарном диабете употреблять можно, они содержат клетчатку, столь необходимую организму», - добавила эндокринолог.

Стоит лишь ограничить картофель, включать в рацион можно не чаще четырёх раз в неделю. И, конечно же, это должен быть отварной или печёный картофель, жареная картошка и пюре картофельное под запретом для диабетиков.