Лор рассказал, чем вреден ароматизатор для машины

Лор Лесков: ароматизатор в машину может вызвать мигрень. Многие водители любят добавить аромат вишни или морского бриза в свой автомобиль. Благо в магазинах полно всевозможных запахов на любой вкус и кошелёк. Можно даже ароматом от известного парфюмерного бренда обзавестись. Но безопасны ли эти «вонючки» в машину? Ответ «Газете.Ru» дал врач-отоларинголог Иван Лесков.

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Многие водители любят добавить аромат вишни или морского бриза в свой автомобиль. Благо в магазинах полно всевозможных запахов на любой вкус и кошелёк. Можно даже ароматом от известного парфюмерного бренда обзавестись. Но безопасны ли эти «вонючки» в машину? Ответ «Газете.Ru» дал врач-отоларинголог Иван Лесков.

Чем опасны автомобильные ароматизаторы

По словам эксперта, поначалу запах может восприниматься как приятный, но это всегда резкий аромат, а значит он по-любому вызовет защитную реакцию организма. Вот такие симптомы могут появиться:

Мигрень. Так организм чаще всего реагирует на резкий запах;

Отёк носа. Такое происходит, когда на фоне головной боли раздражаются обонятельные рецепторы. Параллельно снижается скорость кровотока в венозном сплетении основания черепа, уточнил врач.

Причём боль может появиться, как в одной части лица, заметил медик, так и во всей голове. Он добавил, что избавиться от этой боли редко помогает даже обезболивающее.

Так что пользоваться «вонючками» в машине стоит осторожнее. Как минимум, от них стоит отказаться, если вы часто перевозите других людей.

От ароматизаторов может укачивать

Ранее врач-невролог «СМ-Клиники» Ольга Данилова объяснила, что из-за дешёвых ароматизаторов человека может укачивать быстрее обычного. Всё потому, что резкие запахи раздражают органы обоняния и те активнее запутывают мозг.

Если у вас не всё в порядке с вестибулярным аппаратом, то лучше откажитесь от этих запахов и почаще проветривайте. О том, как ещё спастись от укачивания, «Секрет» объяснил в этом материале.