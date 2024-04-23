Врач рассказал о неочевидной причине бесплодия у мужчин. На нее укажут ноги

Флеболог Лахмай: к бесплодию мужчин может привести варикоз. Венозные заболевания развиваются у многих людей с определёнными хроническими заболеваниями или работой, которая подвергает ноги большой нагрузке. Кто попадает в зону риска, подвергает свою жизнь опасности и может даже об этом не догадываться, рассказал специалист.

Венозные заболевания развиваются у многих людей с определёнными хроническими заболеваниями или работой, которая подвергает ноги большой нагрузке. Кто попадает в зону риска, подвергает свою жизнь опасности и может даже об этом не догадываться, рассказал специалист.

Что такое варикоз

По словам флеболога Кирилла Лахмая, варикоз появляется из-за нарушения венозного оттока крови, который возникает, если перестают нормально работать специальные клапаны. С их помощью в глубокие вены втягивается кровь из поверхностных, и так она направляется от ног к сердцу, сообщила «Газета.Ru».

Если что-то случается с клапанами, то вены вздуваются, увеличиваются и деформируются.

У кого может развиться варикоз?

У гипертоников.

У диабетиков.

У беременных.

У людей, работающих на ногах (спортсменов, официантов, продавцов, стилистов и так далее).

У людей с лишним весом.

У людей, носящих обувь на высоком каблуке и носки с тугой резинкой.

Как распознать варикоз?

По словам флеболога, на проблемы с венозными клапанами указывают ощущение сдавливания и тяжести в ногах, появление венозного рисунка на ногах.

Опасность варикоза

Заболевания вен могут повлечь за собой более серьёзные состояния и осложнения. Например:

Тромбоз;

Геморрой;

Варикоцеле у мужчин (аномальное расширение вен семенного канатика, которое может привести к бесплодию);

Флебит (воспаление стенок поверхностных вен);

Тромбофлебит (воспаление сосудов, которое приводит к образованию тромбов);

Венозная недостаточность;

Острые тромбозы вен и трофические язвы, которые могут закончиться гнойным воспалением.

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