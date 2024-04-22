Специалист объяснил, как правильно обезопасить себя от клещей

Эксперты предупреждают, что энцефалитные клещи распространились по всей стране, и встретить их можно даже в парках Москвы. Как защититься от укусов переносчиков опасных заболеваний, телеканалу «МИР 24» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский.

Случаи присасывания клещей в последние дни регистрируют сразу в нескольких парках столицы – это Сокольники, Измайловский и Ботанические сады, а также Крылатские холмы. По соцсетям гуляет видео с травинкой, на которой клещи просто, как в лифте в час пик, друг на друге сидят. Автор видео утверждает, что за время одной только прогулки он порядка восьми десятков кровососов с себя снял. Что такое? Что происходит?

Что касается такой ситуации с иксодовыми клещами, она, конечно, впечатляющая, но не какая-то экстраординарная. Дело в том, что иксодовые клещи – это существа маленькие и не то, что бы передвигающиеся на большие расстояния в течение жизни, поэтому ориентируются просто на погодные условия вокруг себя. Обычно у нас весна наступает не так стремительно, как в этом году. И, соответственно, они постепенно просыпаются на опушках пораньше, в глубине леса – попозже, по мере таяния снега. А здесь снег растаял почти моментально, весь сразу. Земля обсохла, и, соответственно, все они разом проснулись и разом ринулись искать своих жертв. И, увы, это действительно неприятно и, к сожалению, даже опасно, потому что они переносят смертельно опасные или просто очень тяжелые заболевания. Хочу отметить один момент. При выявлении клещей на этой территории проводится, не ошибиться, акарицидная обработка. И вот по данным Роспотребнадзора, с начала сезона в Подмосковье обработано 683 гектара, что, как говорят, в три раза больше, чем в прошлом году. То есть, все-таки недостаточно обрабатывать, надо больше еще.

Что касается химической обработки территорий веществами, которые убивают или отпугивают клещей, здесь важно понимать, что это не панацея, потому что обработать вообще все не получится. Эти вещества, они же и на других беспозвоночных действуют, в первую очередь на большое разнообразие насекомых, на пчел, что несет серьезную угрозу экосистеме. Да и нормального функционирования вообще всего вокруг. Если такую обработку проводить в сезон дождей, когда почва активно промывается большим количеством воды, а весной все-таки дожди идут часто, то это менее эффективно, к сожалению. То есть это работает, но здесь важно понимать, что это не панацея. Вот так взять и взмахнуть, рассыпать волшебный порошок или разлить волшебную жидкость, которая просто запретит клещам приближаться, увы, так не работает.

Тогда чисто обывательский вопрос. А все-таки где больше риск наткнуться на клеща? В лесу, в парке, где-то в пределах города, на даче?

Здесь, во-первых, важно понимать, что клещи не пикируют ниоткуда с деревьев, крыльев у них нет, это не насекомые, это паукообразные. Соответственно, они ползают по почве и могут заползать невысоко на какие-нибудь травинки, веточки кустарников. И, к сожалению, из-за этого они атаковать могут не только в лесу. Обычно, когда в лес весной человек заходит, он про них думает, но на поле где-нибудь с прошлогодней травой, на которой они могут сидеть и ждать свою жертву, вероятно, встречи с ними даже выше, чем в лесу. Что касается парков, это самый животрепещущий вопрос, потому что, когда идешь в лес или в поле, хотя бы морально готовишься, а парк в черте города. Здесь ответ будет следующий. Если парк, в котором вы гуляете, похож на лес, то там можно встретиться с иксодовыми клещами. Если он похож на парк, где дорожки, газоны, там вероятность встречи с иксодовыми клещами практически равна нулю, если только этот парк не примыкает вплотную к лесу. Парк Сокольники, значительная часть территории которого все-таки выглядит как парк, он примыкает к Лосиному острову, а Лосиный остров – это все-таки формально парк.

Это такая лесопарковая зона, я бы ее так назвал.

Да, да, да.

По данным Роспотребнадзора, так, немножко статистики, по Московской области с начала года 24 случая болезни Лайма или, как это называется, иксодовый клещевой боррелиоз. Насколько опасна болезнь?

Действительно, на территории нашей страны чаще всего встречаются два заболевания. Это вот вирусное заболевание – клещевой энцефалит и бактериальная болезнь Лайма, она же боррелиоз. По счастью, поскольку боррелиоз – это бактериальное заболевание, против него есть прекрасно работающие антибиотики, поэтому здесь самое важное – своевременно поставить диагноз. То есть, если человек своевременно сдал клеща на анализ или сам сдался на анализ и даже, если у него анализ этот положительный, он пропьет несложный курс антибиотиков. Главное – следовать рекомендациям врачей, и человек даже не заметит, что ему клещ передал это заболевание, если своевременно поставлен диагноз. А вот если своевременный диагноз не поставлен, то, к сожалению, в запущенном виде болезнь Лайма может приводить к очень серьезным повреждениям различных систем органов, поэтому здесь, в общем, заболевание лечится легко, но на ранних стадиях, поэтому просто про него нужно помнить.

Не затягивать, не запускать.

Да, и здесь важный момент еще, что стоит сказать. Люди часто, особенно в тех регионах, в которых чаще, чем в Московской области, встречается клещевой энцефалит, в таких регионах часто вакцинируются от клещевого энцефалита, что совершенно оправдано, но при этом они почему-то автоматически начинают считать, что, раз сделал прививку, то это как бы прививка от клеща вообще. Нет, это прививка только от клещевого энцефалита. Если вы, например, ездили в прошлом году куда-нибудь на Байкал отдыхать и делали такую прививку, это не значит, что сейчас в Подмосковье вы можете ходить, десятками снимать с себя этих клещей и не сдавать их на анализ, потому что у вас есть прививка. Нет, вам все равно нужно сдавать их на анализ, потому что от боррелиоза, увы, никакой прививки сейчас не существует.

Пошел человек в парк, влез в поле и по возвращении или в ходе прогулки обнаружил, что вот он, родимый. Вот он уже вкогтился, сидит, пьет. Что делать? Самому пытаться снять или все-таки лучше к специалистам?

Все зависит от того, насколько вы в себе уверены. Вообще, иксодового клеща лучше постараться снять как можно быстрее с себя. Почему? Потому что он, честно говоря, довольно неспешно вставляет и расправляет у вас в коже части своего ротового аппарата, соответственно, чем раньше вы его вытащите, тем больше вероятность, что он еще не до конца там угнездился, и вытащить его будет просто легче. Но вытаскивать можно самому только, если вы понимаете, как это делать. Ни в коем случае нельзя дергать. Если вы дернете, его ротовой аппарат останется как якорь, как заноза. Потом может начать гноиться, и придется оттуда его вырезать.

Плюс все то, что содержалось в этом ротовом аппарате, оно же там и останется.

Конечно же, да. Соответственно, если понимаете, как клещедеркой или ниткой его можно выкрутить, выкручивайте. Если нет, не переживайте. В том плане, что от того, вытащите вы его через час или через два, вероятность передачи вам каких-то либо бактерий, либо вирусов, которые у него могли быть, она не увеличится. К сожалению, исследования последних 20 лет показали, что он практически в первые моменты кровососания все, что мог, уже передал.

Он уже все там оставил.

В основном, да, все уже туда ввел вместе с первой партией своей обезболивающей и разжижающей кровь слюны. Поэтому спокойно идете в медицинское учреждение, там вам его легко вытаскивают, а дальше, соответственно, сдаете его на анализ.

Эксперты при этом говорят, что, если достаешь сам, то надо постараться сохранить его живым. Это максимально важно?

Да, но после того, как вы извлекли самостоятельно клеща, нужно создать ему оптимальные условия. То есть лучше положить в какую-нибудь баночку с доступом воздуха, с влажной ваткой. Почему? Потому что, чем раньше вы его сдадите на анализ, тем больше вероятность, что анализ покажет корректные результаты. Наиболее корректные результаты анализ покажет, если клещ будет еще живым, но даже, если вы вытащили из себя клеща, и не хотите с ним никак взаимодействовать, куда-то его запихнули в какую-нибудь коробочку и не уверены, выжил он или нет, и речь идет о нескольких часах, то все в порядке. А вот, если вам нужно клеща куда-нибудь двое-трое суток везти до ближайшего места, куда его можно сдать, вот тогда принципиально важно, чтобы он был живым.

На носу буквально майские праздники, очень многие люди собираются на природу. И как предохранить себя, своих близких, не дать вот этим кровососам испортить праздник?

Есть ряд очень простых рекомендаций, которые позволят вам минимизировать вероятность встречи с иксодовыми клещами, но, правда, потребуют от вас некоторого внимания. В первую очередь, это обработка одежды репеллентами противоклещевыми. Причем здесь очень важно понимать, что, как мы уже говорили, клещи не летают, не прыгают с деревьев. Соответственно, в первую очередь нужно обрабатывать верхнюю одежду нижней половины тела: штаны, носки, ботинки. Верхнюю одежду, верхнюю половину тела тоже имеет смысл попшикать, но в первую очередь внимательно обрабатывать штаны, носки и ботинки. Есть очень хороший еще метод, такой, немножко странный в эстетическом плане, но работающий, – заправление штанов в носки.

Дело в том, что, если клещ очень голодный, он может даже, несмотря на репеллент, постараться зацепиться и попытаться быстро найти открытый участок кожи. Но, если не получится быстро проникнуть под штанину, он может и сам отвалиться. Ну и плюс, даже после того, как вы провели такую обработку, очень важно, когда вы гуляете по лесу или в поле, периодически осматривать себя, опять же, в первую очередь штаны на предмет наличия там иксодовых клещей. По счастью, те виды иксодовых клещей, которые живут в центральной части Европейской России, они очень медлительные. Это там, в степных, пустынных регионах есть те, кто со скоростью муравьев бегут по почве. У нас они очень медлительные, поэтому, если вы раз в пять минут, гуляя по лесу, будете просто кидать взгляд на свои штаны и штаны своих спутников, то, в общем, все будет совершенно в порядке. Ну и, конечно же, общая такая рекомендация. Лучше всего иксодовых клещей видно на светлых однотонных штанах .поэтому в штанах цвета хаки сейчас по лесу лучше не гулять. Вы вряд ли там сможете найти клеща.